Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фёдорова

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

21.10.1910

Дата смерти

16.01.1915

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1910

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Ульяния Григорьева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
16.01.1915
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от скарлатины
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