Анна Фёдорова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения21.10.1910
Дата смерти16.01.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1910
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Ульяния Григорьева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
16.01.1915
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от скарлатины