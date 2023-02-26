Фёдор Иванов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения18.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1884
Отец: Иван Семёнов
Мать: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.06.1905
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Ульяния Григорьева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.12.1907
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Ульяния Григорьева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
?.10.1908
Сын: Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Ульяния Григорьева
Рождение ребёнка
21.10.1910
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Григорьева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.08.1913
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Григорьева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно