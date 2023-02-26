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Фёдор Иванов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

18.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1884

Отец: Иван Семёнов

Мать: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.06.1905

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Ульяния Григорьева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.12.1907

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Ульяния Григорьева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
?.10.1908

Сын: Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Ульяния Григорьева

Рождение ребёнка
21.10.1910

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Григорьева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.08.1913

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Григорьева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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