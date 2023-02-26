Иван Семёнов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения20.08.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1855
Отец: Животков Семён Ананьев
Мать: Параскева (Титова)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
18.01.1876
Жена: Елена Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1877
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.01.1881
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.07.1882
Сын: Илья Иоаннов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.09.1884
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.04.1887
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.08.1892
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.01.1895
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.07.1898
Сын: Сергей Иоаннов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1912
Сын: Антоний Иоаннов
Мать ребёнка: Елена Семёнова
Смерть
Неизвестно