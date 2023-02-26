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Иван Семёнов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

20.08.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1855

Отец: Животков Семён Ананьев

Мать: Параскева (Титова)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Елена Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1877

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.07.1882

Сын: Илья Иоаннов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.09.1884

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.04.1887

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.08.1892

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.01.1895

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.07.1898

Сын: Сергей Иоаннов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1912

Сын: Антоний Иоаннов

Мать ребёнка: Елена Семёнова

Смерть
Неизвестно
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