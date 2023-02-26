Сергей Иоаннов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения03.07.1898
Дата смерти12.05.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1898
Отец: Иван Семёнов
Мать: Елена Семёнова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
12.05.1912
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от чахотки