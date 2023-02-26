Сергей Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Иоаннов

Сергей Иоаннов

avatar

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

03.07.1898

Дата смерти

12.05.1912

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1898

Отец: Иван Семёнов

Мать: Елена Семёнова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
12.05.1912
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close