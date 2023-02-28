Параскева (Титова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: Богдан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1849
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1852
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.07.1854
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.08.1855
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
Рождение ребёнка
16.06.1860
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.05.1864
Дочь: Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
До 1864