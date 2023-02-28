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Параскева (Титова)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: Богдан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Животков Семён Ананьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1852

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.07.1854

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

Рождение ребёнка
16.06.1860

Сын: Животков Леонтий Семёнов

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.05.1864

Дочь: Феодосия Семёнова

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
До 1864
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