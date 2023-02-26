Гликерия (Васса) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия (Васса) Григорьева

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Место рождения

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.08.1819

Дата смерти

10.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1819

Отец: Григорий Семёнов

Мать: Харитина Григорьева

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1834

Муж: Мартин Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1837

Дочь: Устиния Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.07.1840

Сын: Андрей Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.01.1842

Дочь: Татьяна Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.04.1844

Дочь: Александра (Елизавета) (Максимова)

Отец ребёнка: Мартин Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.03.1847

Сын: Герасим Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.06.1849

Сын: Фёдор Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Федосов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Федосов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Григорий (Георгий) Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Федосов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Варвара Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Федосов

Смерть
10.03.1901
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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