Гликерия (Васса) Григорьева
Место рожденияд.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.08.1819
Дата смерти10.03.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1819
Отец: Григорий Семёнов
Мать: Харитина Григорьева
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1834
Муж: Мартин Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1837
Дочь: Устиния Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Федосов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.07.1840
Сын: Андрей Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Федосов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.01.1842
Дочь: Татьяна Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Федосов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.04.1844
Дочь: Александра (Елизавета) (Максимова)
Отец ребёнка: Мартин Федосов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.03.1847
Сын: Герасим Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Федосов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.06.1849
Сын: Фёдор Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Федосов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Федосов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Григорий (Георгий) Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Федосов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Варвара Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Федосов
Смерть
10.03.1901
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..