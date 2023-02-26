Татьяна Мартинова
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения10.01.1842
Дата смерти01.04.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1842
Отец: Мартин Федосов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
19.01.1858
Муж: Василий Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
10.07.1864
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
27.02.1871
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
1871
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
17.02.1873
Дочь: Юрченкова Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Василий Фомин
Рождение ребёнка
21.07.1875
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Фомин
Смерть
01.04.1911