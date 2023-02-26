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Татьяна Мартинова

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

10.01.1842

Дата смерти

01.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1842

Отец: Мартин Федосов

Мать: Гликерия (Васса) Григорьева

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Василий Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1871

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1873

Дочь: Юрченкова Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Василий Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1875

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.04.1911
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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