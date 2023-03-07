Василий Фомин
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти21.10.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Фома Романов
Мать: Феодосия Семёнова
Бракосочетание
19.01.1858
Жена: Татьяна Мартинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
10.07.1864
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
27.02.1871
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
17.02.1873
Дочь: Юрченкова Ульяния Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Рождение ребёнка
21.07.1875
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Мартинова
Смерть
21.10.1896