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Василий Фомин

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

21.10.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Фома Романов

Мать: Феодосия Семёнова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1858

Жена: Татьяна Мартинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1871

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1873

Дочь: Юрченкова Ульяния Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1875

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.10.1896
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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