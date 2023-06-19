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Василий Васильев

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Василий Фомин

Мать: Татьяна Мартинова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Акилина Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1892

Дочь: Клюшева Марфа Васильева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1893

Сын: Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1896

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1898

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1900

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1903

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1903

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1904

Сын: Васильков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1907

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1910

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно