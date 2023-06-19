Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Василий Фомин
Мать: Татьяна Мартинова
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Акилина Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1892
Дочь: Клюшева Марфа Васильева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
11.10.1893
Сын: Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
14.07.1895
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
03.08.1896
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
04.12.1898
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
05.05.1900
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
03.07.1903
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
03.07.1903
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
24.08.1904
Сын: Васильков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
02.11.1907
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
10.11.1910
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Смерть
Неизвестно