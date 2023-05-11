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Клюшева Марфа Васильева

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1892

Отец: Василий Васильев

Мать: Акилина Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1913

Муж: Клюшев Роман Устинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Соборная церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1913

Сын: Клюшев Александр Романов

Отец ребёнка: Клюшев Роман Устинов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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