Клюшева Марфа Васильева
Место рождения
Дата рождения07.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1892
Отец: Василий Васильев
Мать: Акилина Яковлева
Бракосочетание
03.02.1913
Муж: Клюшев Роман Устинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Соборная церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1913
Отец ребёнка: Клюшев Роман Устинов
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно