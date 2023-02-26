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Акилина Яковлева

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Место рождения

д.Большая Каменка Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Большая Каменка Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Василий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1892

Дочь: Клюшева Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1893

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1896

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1898

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1900

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1903

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1903

Сын: Филипп Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1904

Сын: Васильков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1907

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1910

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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