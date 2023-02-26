Акилина Яковлева
Место рожденияд.Большая Каменка Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Большая Каменка Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Василий Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1892
Дочь: Клюшева Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
11.10.1893
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
14.07.1895
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
03.08.1896
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
04.12.1898
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
05.05.1900
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
03.07.1903
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
03.07.1903
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
24.08.1904
Сын: Васильков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
02.11.1907
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
10.11.1910
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Смерть
Неизвестно