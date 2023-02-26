Герасим Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Давидов

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Давид Егоров

Мать: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова

Рождение ребёнка
26.12.1833

Сын: Стефан Герасимов

Мать ребёнка: Владимирова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1836

Дочь: Акилина Герасимова

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1839

Сын: Парфений Герасимов

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1842

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1844

Дочь: Агафия Герасимова

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1846

Дочь: Стефанида Герасимова

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1849

Дочь: Гликерия Герасимова

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1852

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1854

Дочь: Ирина Герасимова

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1857

Дочь: Мария Герасимова

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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