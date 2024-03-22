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Акилина Герасимова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1836

Отец: Герасим Давидов

Мать: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1857

Муж: Шматов Варфоломей Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1859

Дочь: Екатерина Варфоломеева

Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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