Акилина Герасимова
Место рождения
Дата рождения02.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1836
Отец: Герасим Давидов
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
28.10.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1859
Дочь: Екатерина Варфоломеева
Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно