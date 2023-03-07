Давид Егоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Егор Давидов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1814
Сын: Герасим Давидов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
04.11.1822
Сын: Павел Давидов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Козлов Ефим Давидов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно