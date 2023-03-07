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Давид Егоров

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Егор Давидов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1814

Сын: Герасим Давидов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1822

Сын: Павел Давидов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Козлов Ефим Давидов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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