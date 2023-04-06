Егор Давидов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Давид Егоров
Мать: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Павел Егоров
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
09.06.1830
Дочь: Агрипина Георгиева
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
18.12.1832
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
14.04.1835
Сын: Семён Георгиев
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
25.11.1838
Сын: Яков Егоров
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
01.01.1839
Сын: Василий Егоров
Мать ребёнка: Феодосия Семёнова
Рождение ребёнка
06.04.1840
Дочь: Ирина Егорова
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
11.07.1842
Сын: Антоний Егоров
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
12.03.1844
Сын: Никифор Егоров
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Рождение ребёнка
26.07.1846
Сын: Николай Егоров
Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева (Михайлова)
Смерть
Неизвестно