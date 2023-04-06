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Егор Давидов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Давид Егоров

Мать: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Павел Егоров

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Рождение ребёнка
09.06.1830

Дочь: Агрипина Георгиева

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1832

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1835

Сын: Семён Георгиев

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1838

Сын: Яков Егоров

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1839

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Феодосия Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1840

Дочь: Ирина Егорова

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1842

Сын: Антоний Егоров

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1844

Сын: Никифор Егоров

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1846

Сын: Николай Егоров

Мать ребёнка: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Михайлова)

Смерть
Неизвестно
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