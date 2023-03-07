Анна Егорова
Место рождения
Дата рождения18.12.1832
Дата смерти27.02.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1832
Отец: Егор Давидов
Мать: Параскева (Михайлова)
Бракосочетание
18.09.1849
Муж: Иродион Фадеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
27.02.1904
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд