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Анна Егорова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.12.1832

Дата смерти

27.02.1904

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1832

Отец: Егор Давидов

Мать: Параскева (Михайлова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.09.1849

Муж: Иродион Фадеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
27.02.1904
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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