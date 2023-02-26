Иродион Фадеев
Место рожденияд.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.11.1830
Дата смерти02.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1830
Отец: Фадей Григорьев
Мать: Евдокия Андреева
д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.09.1849
Жена: Анна Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
02.06.1905
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд