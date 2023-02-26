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Иродион Фадеев

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Место рождения

д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.11.1830

Дата смерти

02.06.1905

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1830

Отец: Фадей Григорьев

Мать: Евдокия Андреева

д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.09.1849

Жена: Анна Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
02.06.1905
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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