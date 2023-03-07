Фадей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти05.06.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1825
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Фадеев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
08.11.1830
Сын: Иродион Фадеев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1833
Сын: Яков Фадеев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
08.07.1836
Дочь: Ольга Фадеева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ульяния (Ольга) Фадеева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
05.06.1848