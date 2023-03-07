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Фадей Григорьев

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1787

Дата смерти

05.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1825

Сын: Юрченков Устин Фадеев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Фадеев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
08.11.1830

Сын: Иродион Фадеев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1833

Сын: Яков Фадеев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1836

Дочь: Ольга Фадеева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ульяния (Ольга) Фадеева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
05.06.1848
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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