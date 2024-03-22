Стефан Герасимов
Место рождения
Дата рождения26.12.1833
Дата смерти06.12.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1833
Отец: Герасим Давидов
Мать: Владимирова
Бракосочетание
18.01.1853
Жена: Домна Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1860
Дочь: Ефросиния (по крёстному)
Мать ребёнка: Домна Ильина
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Домна Ильина
Военная служба
1873
бессрочно-отпускной унтер-офицер
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Карп Стефанов
Мать ребёнка: Домна Ильина
Смерть
06.12.1890