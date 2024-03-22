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Стефан Герасимов

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.12.1833

Дата смерти

06.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1833

Отец: Герасим Давидов

Мать: Владимирова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1853

Жена: Домна Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Ефросиния (по крёстному)

Мать ребёнка: Домна Ильина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Домна Ильина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1873
бессрочно-отпускной унтер-офицер
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Карп Стефанов

Мать ребёнка: Домна Ильина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.12.1890
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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