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Домна Ильина

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.01.1837

Дата смерти

19.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1837

Отец: Илья Никитин

Мать: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1853

Муж: Стефан Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Ефросиния (по крёстному)

Отец ребёнка: Стефан Герасимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Герасимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Карп Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Герасимов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.12.1899
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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