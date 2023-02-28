Домна Ильина
Место рождения
Дата рождения06.01.1837
Дата смерти19.12.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1837
Отец: Илья Никитин
Мать: Фёкла Сергеева
Бракосочетание
18.01.1853
Муж: Стефан Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1860
Дочь: Ефросиния (по крёстному)
Отец ребёнка: Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Герасимов
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Карп Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Герасимов
Смерть
19.12.1899