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Илья Никитин

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.07.1799

Дата смерти

26.05.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1799

Отец: Никита Павлов

Мать: Пелагия (Андреева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1821

Сын: Ульян Ильин

Мать ребёнка: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1823

Сын: Владимир Ильин

Мать ребёнка: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1825

Дочь: Ульяния Ильина

Мать ребёнка: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1830

Сын: Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1833

Сын: Митрофан (Трифон) Ильин

Мать ребёнка: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Тимофей Ильинн

Мать ребёнка: Фёкла Сергеева

Рождение ребёнка
06.01.1837

Дочь: Домна Ильина

Мать ребёнка: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Устиния Ильина

Мать ребёнка: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.05.1847
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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