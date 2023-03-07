Илья Никитин
Место рождения
Дата рождения24.07.1799
Дата смерти26.05.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1799
Отец: Никита Павлов
Мать: Пелагия (Андреева)
Рождение ребёнка
21.06.1821
Сын: Ульян Ильин
Мать ребёнка: Фёкла Сергеева
Рождение ребёнка
14.07.1823
Сын: Владимир Ильин
Мать ребёнка: Фёкла Сергеева
Рождение ребёнка
17.08.1825
Дочь: Ульяния Ильина
Мать ребёнка: Фёкла Сергеева
Рождение ребёнка
07.06.1830
Сын: Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Фёкла Сергеева
Рождение ребёнка
04.06.1833
Мать ребёнка: Фёкла Сергеева
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Тимофей Ильинн
Мать ребёнка: Фёкла Сергеева
Рождение ребёнка
06.01.1837
Дочь: Домна Ильина
Мать ребёнка: Фёкла Сергеева
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Устиния Ильина
Мать ребёнка: Фёкла Сергеева
Смерть
26.05.1847