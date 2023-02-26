Фёкла Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1821

Сын: Ульян Ильин

Отец ребёнка: Илья Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1823

Сын: Владимир Ильин

Отец ребёнка: Илья Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1825

Дочь: Ульяния Ильина

Отец ребёнка: Илья Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1830

Сын: Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Илья Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1833

Сын: Митрофан (Трифон) Ильин

Отец ребёнка: Илья Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Тимофей Ильинн

Отец ребёнка: Илья Никитин

Рождение ребёнка
06.01.1837

Дочь: Домна Ильина

Отец ребёнка: Илья Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Устиния Ильина

Отец ребёнка: Илья Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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