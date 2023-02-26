Фёкла Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1821
Сын: Ульян Ильин
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
14.07.1823
Сын: Владимир Ильин
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
17.08.1825
Дочь: Ульяния Ильина
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
07.06.1830
Сын: Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
04.06.1833
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Тимофей Ильинн
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
06.01.1837
Дочь: Домна Ильина
Отец ребёнка: Илья Никитин
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Устиния Ильина
Отец ребёнка: Илья Никитин
Смерть
Неизвестно