Митрофан (Трифон) Ильин
Место рождения
Дата рождения04.06.1833
Дата смерти12.10.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1833
Отец: Илья Никитин
Мать: Фёкла Сергеева
Бракосочетание
09.11.1852
Жена: Ульяния (Ольга) Фадеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1857
Сын: Павел Митрофанов
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева
Рождение ребёнка
26.10.1859
Дочь: Параскева Митрофанова
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева
Рождение ребёнка
07.07.1871
Сын: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева
Рождение ребёнка
27.07.1874
Сын: Прохор Митрофанов
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева
Рождение ребёнка
03.07.1883
Дочь: Бурая Марфа (Мария) Трифонова
Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева
Смерть
12.10.1908
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище