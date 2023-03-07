Митрофан (Трифон) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофан (Трифон) Ильин

Митрофан (Трифон) Ильин

avatar

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.06.1833

Дата смерти

12.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1833

Отец: Илья Никитин

Мать: Фёкла Сергеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1852

Жена: Ульяния (Ольга) Фадеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1857

Сын: Павел Митрофанов

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1859

Дочь: Параскева Митрофанова

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1871

Сын: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Прохор Митрофанов

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1883

Дочь: Бурая Марфа (Мария) Трифонова

Мать ребёнка: Ульяния (Ольга) Фадеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.10.1908
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close