Бурая Марфа (Мария) Трифонова
Место рождения
Дата рождения03.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1883
Отец: Митрофан (Трифон) Ильин
Мать: Ульяния (Ольга) Фадеева
Бракосочетание
05.11.1900
Муж: Бурый Павел Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: (Бурая) Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов
Рождение ребёнка
24.05.1903
Сын: Бурый Семён Павлов
Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов
Рождение ребёнка
18.10.1907
Дочь: (Бурая) Анна Павлова
Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов
Рождение ребёнка
03.08.1910
Сын: Бурый Антоний Павлов
Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов
Рождение ребёнка
29.06.1914
Сын: Бурый Пётр Павлов
Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов
Смерть
Неизвестно