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Бурая Марфа (Мария) Трифонова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1883

Отец: Митрофан (Трифон) Ильин

Мать: Ульяния (Ольга) Фадеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1900

Муж: Бурый Павел Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Бурая) Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов

Рождение ребёнка
24.05.1903

Сын: Бурый Семён Павлов

Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов

Рождение ребёнка
18.10.1907

Дочь: (Бурая) Анна Павлова

Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов

Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Бурый Антоний Павлов

Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов

Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Бурый Пётр Павлов

Отец ребёнка: Бурый Павел Стефанов

Смерть
Неизвестно

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