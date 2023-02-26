Бурый Павел Стефанов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1903
Сын: Бурый Семён Павлов
Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1907
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1910
Сын: Бурый Антоний Павлов
Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1913
Сын: Бурый Георгий Павлов
Мать ребёнка: Мария Митрофанова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1914
Сын: Бурый Пётр Павлов
Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
ст. унтер-офицер 21-й саперный батальон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Митрофанова
Смерть
Неизвестно