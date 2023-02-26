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Бурый Павел Стефанов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1880

Отец: Степанов (бурый) Стефан Максимов

Мать: Степанова (бурая) Евдокия (Яковлева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1900

Жена: Бурая Марфа (Мария) Трифонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1903

Сын: Бурый Семён Павлов

Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова

д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1907

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Бурый Антоний Павлов

Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1913

Сын: Бурый Георгий Павлов

Мать ребёнка: Мария Митрофанова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Бурый Пётр Павлов

Мать ребёнка: Бурая Марфа (Мария) Трифонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
ст. унтер-офицер 21-й саперный батальон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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