Пелагия (Андреева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия (Андреева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1796

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1799

Сын: Илья Никитин

Отец ребёнка: Никита Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1802

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Павлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Павлов

Смерть
Неизвестно
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