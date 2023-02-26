Пелагия (Андреева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1796
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита Павлов
Рождение ребёнка
24.07.1799
Сын: Илья Никитин
Отец ребёнка: Никита Павлов
Рождение ребёнка
30.05.1802
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Павлов
Смерть
Неизвестно