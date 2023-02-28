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Никита Павлов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1796

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Пелагия (Андреева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1799

Сын: Илья Никитин

Мать ребёнка: Пелагия (Андреева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1802

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Пелагия (Андреева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия (Андреева)

Смерть
Неизвестно
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