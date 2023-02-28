Никита Павлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1796
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Пелагия (Андреева)
Рождение ребёнка
24.07.1799
Сын: Илья Никитин
Мать ребёнка: Пелагия (Андреева)
Рождение ребёнка
30.05.1802
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Пелагия (Андреева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия (Андреева)
Смерть
Неизвестно