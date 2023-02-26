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Неизвестно

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Мужской

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Терентий Павлов

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Феоктист Павлов

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Агафия Павлова

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Никита Павлов

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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