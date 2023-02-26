Копылов Пётр Ануфриев
Место рождения
Дата рождения12.06.1873
Дата смерти28.08.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1873
Отец: Ануфрий (Корнеев)
Мать: Агафия Герасимова
Бракосочетание
01.11.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1899
Дочь: (Копылова) Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Копылов Николай
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: (Копылова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Смерть
28.08.1904
Причина смерти: от чахотки