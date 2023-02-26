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Копылов Пётр Ануфриев

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.06.1873

Дата смерти

28.08.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1873

Отец: Ануфрий (Корнеев)

Мать: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1898

Жена: Копылова Дария (Евгениева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1899

Дочь: (Копылова) Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Копылов Николай

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: (Копылова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.08.1904
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки

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