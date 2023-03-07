Копылова Дария (Евгениева)
Место рождения
Дата рождения15.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880
Отец: Евмений Демидов
Мать: Анна Архипова
Бракосочетание
01.11.1898
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1899
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Копылов Пётр Ануфриев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Копылов Николай
Отец ребёнка: Копылов Пётр Ануфриев
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Копылов Пётр Ануфриев
Бракосочетание
06.06.1908
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1909
Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
04.02.1911
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
04.02.1911
Сын: Копылов Алексей Емельянов
Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
20.07.1913
Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
06.09.1914
Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
1919
Сын: Копылов Федор Емельянович
Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Смерть
Неизвестно