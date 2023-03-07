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Копылова Дария (Евгениева)

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880

Отец: Евмений Демидов

Мать: Анна Архипова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1898

Муж: Копылов Пётр Ануфриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1899

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Копылов Пётр Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Копылов Николай

Отец ребёнка: Копылов Пётр Ануфриев

Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Копылов Пётр Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.06.1908

Муж: Копылов Емельян Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1909

Сын: Копылов Сергей Емельянов

Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1911

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1911

Сын: Копылов Алексей Емельянов

Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Копылов Илья Емельянов

Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1914

Сын: Копылов Иван Емельянов

Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Копылов Федор Емельянович

Отец ребёнка: Копылов Емельян Никифоров

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Смерть
Неизвестно
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