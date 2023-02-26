Анна Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Архипова

Анна Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.
1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1874

Сын: Яков (Евгениев)

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1877

Дочь: Параскева Евмениева

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1880

Дочь: Копылова Дария (Евгениева)

Отец ребёнка: Евмений Демидов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Иван Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евмений Демидов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close