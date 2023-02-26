Анна Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1874
Сын: Яков (Евгениев)
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Рождение ребёнка
26.07.1877
Дочь: Параскева Евмениева
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Рождение ребёнка
15.03.1880
Дочь: Копылова Дария (Евгениева)
Отец ребёнка: Евмений Демидов
Бракосочетание
09.11.1880
Муж: Иван Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евмений Демидов
Смерть
Неизвестно