Копылов Емельян Никифоров
Место рождения
Дата рождения05.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1883
Отец: Копылов Никифор Григорьев
Мать: Копылова Анисия Петрова
Бракосочетание
06.06.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1909
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Рождение ребёнка
04.02.1911
Дочь: (Копылова) Мария Емельянова
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Рождение ребёнка
04.02.1911
Сын: Копылов Алексей Емельянов
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Рождение ребёнка
20.07.1913
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Рождение ребёнка
06.09.1914
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Копылов Федор Емельянович
Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)
Смерть
Неизвестно