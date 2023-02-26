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Копылов Емельян Никифоров

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1883

Отец: Копылов Никифор Григорьев

Мать: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.06.1908

Жена: Копылова Дария (Евгениева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1909

Сын: Копылов Сергей Емельянов

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1911

Дочь: (Копылова) Мария Емельянова

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1911

Сын: Копылов Алексей Емельянов

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Копылов Илья Емельянов

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1914

Сын: Копылов Иван Емельянов

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Копылов Федор Емельянович

Мать ребёнка: Копылова Дария (Евгениева)

Смерть
Неизвестно

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