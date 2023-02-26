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Копылов Никифор Григорьев

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1835

Дата смерти

19.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1835

Отец: Григорий Семёнов

Мать: Дария Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1854

Жена: Копылова Ксения Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1855

Сын: Копылов Андрей ст

Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1858

Сын: Копылов Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1860

Сын: Копылов Лука Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1862

Сын: Копылов Дмитрий Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1871

Сын: Копылов Иван Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1873

Жена: Копылова Анисия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1874

Сын: Копылов Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1880

Сын: Копылов Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Копылов Емельян Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1886

Сын: Копылов Климент Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Амвросий Никифоров

Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1893

Дочь: Юрченкова (Копылова) Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.04.1912
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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