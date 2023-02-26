Копылов Никифор Григорьев
Место рождения
Дата рождения11.03.1835
Дата смерти19.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1835
Отец: Григорий Семёнов
Мать: Дария Семёнова
Бракосочетание
07.02.1854
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1855
Сын: Копылов Андрей ст
Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева
Рождение ребёнка
05.07.1858
Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева
Рождение ребёнка
17.10.1860
Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева
Рождение ребёнка
09.02.1862
Сын: Копылов Дмитрий Никифоров
Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева
Рождение ребёнка
07.05.1871
Мать ребёнка: Копылова Ксения Корнилиева
Бракосочетание
30.07.1873
Жена: Копылова Анисия Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1874
Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
23.08.1880
Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
05.08.1883
Сын: Копылов Емельян Никифоров
Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
29.11.1886
Сын: Копылов Климент Никифоров
Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Амвросий Никифоров
Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова
Рождение ребёнка
01.05.1893
Дочь: Юрченкова (Копылова) Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Копылова Анисия Петрова
Смерть
19.04.1912
Причина смерти: от натуральной