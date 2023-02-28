Копылов Иван Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Иван Никифоров

Копылов Иван Никифоров

avatar

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.05.1871

Дата смерти

15.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1871

Отец: Копылов Никифор Григорьев

Мать: Копылова Ксения Корнилиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Копылова Евдокия Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Копылов Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1900

Сын: Копылов Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1903

Сын: Копылов Василий Иванов

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1905

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1908

Сын: Копылов Арсентий Иванович

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1911

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.07.1912
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close