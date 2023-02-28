Копылов Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения07.05.1871
Дата смерти15.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1871
Бракосочетание
26.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1898
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
06.06.1900
Сын: Копылов Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
24.02.1903
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
30.05.1905
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
29.02.1908
Сын: Копылов Арсентий Иванович
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова
Рождение ребёнка
22.02.1911
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Копылова Евдокия Авраамова
Смерть
15.07.1912
Причина смерти: от чахотки