Копылова (Абрамова) Евдокия Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Абрамова) Евдокия Авраамова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1879

Отец: Абрамов Авраамий Яковлев

Мать: Абрамова Макрина Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Копылов Иван Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Копылов Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1900

Сын: Копылов Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1903

Сын: Копылов Василий Иванов

Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1905

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1908

Сын: Копылов Арсентий Иванович

Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1911

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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