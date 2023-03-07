Копылова (Абрамова) Евдокия Авраамова
Место рождения
Дата рождения28.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1879
Бракосочетание
26.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1898
Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
06.06.1900
Сын: Копылов Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
24.02.1903
Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
30.05.1905
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
29.02.1908
Сын: Копылов Арсентий Иванович
Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
22.02.1911
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Копылов Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно