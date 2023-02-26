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Копылова Ксения Корнилиева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.01.1840

Дата смерти

03.07.1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1840

Отец: Корнилий (Николаев)

Мать: Ефросиния Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1854

Муж: Копылов Никифор Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1855

Сын: Копылов Андрей ст

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1858

Сын: Копылов Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1860

Сын: Копылов Лука Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1862

Сын: Копылов Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1871

Сын: Копылов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.07.1873
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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