Копылова Ксения Корнилиева
Место рождения
Дата рождения17.01.1840
Дата смерти03.07.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1840
Отец: Корнилий (Николаев)
Мать: Ефросиния Петрова
Бракосочетание
07.02.1854
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1855
Сын: Копылов Андрей ст
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
05.07.1858
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
17.10.1860
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
09.02.1862
Сын: Копылов Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
07.05.1871
Отец ребёнка: Копылов Никифор Григорьев
Смерть
03.07.1873