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Копылов Андрей Никифоров

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.07.1858

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1858

Отец: Копылов Никифор Григорьев

Мать: Копылова Ксения Корнилиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Ефросиния (Семёнова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1879

Сын: Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1882

Дочь: Васса Андреева

Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1886

Дочь: Мелания Андреева

Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1888

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ефимий Андреев

Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1891

Сын: Копылов Лаврентий Андреев

Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1892

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Елизавета Андреева

Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1900
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от рака
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