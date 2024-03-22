Копылов Андрей Никифоров
Место рождения
Дата рождения05.07.1858
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1858
Бракосочетание
08.11.1876
Жена: Ефросиния (Семёнова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1879
Сын: Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)
Рождение ребёнка
20.08.1882
Дочь: Васса Андреева
Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)
Рождение ребёнка
31.12.1886
Дочь: Мелания Андреева
Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)
Рождение ребёнка
31.03.1888
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ефимий Андреев
Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)
Рождение ребёнка
05.08.1891
Сын: Копылов Лаврентий Андреев
Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)
Рождение ребёнка
06.09.1892
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Елизавета Андреева
Мать ребёнка: Ефросиния (Семёнова)
Смерть
1900
Причина смерти: от рака