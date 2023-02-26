Ефросиния (Семёнова)
Место рожденияд.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1879
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
20.08.1882
Дочь: Васса Андреева
Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
31.12.1886
Дочь: Мелания Андреева
Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
31.03.1888
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ефимий Андреев
Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
05.08.1891
Сын: Копылов Лаврентий Андреев
Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
06.09.1892
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров
Смерть
Неизвестно