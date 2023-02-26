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Ефросиния (Семёнова)

Место рождения

д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1876

Муж: Копылов Андрей Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1879

Сын: Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1882

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1886

Дочь: Мелания Андреева

Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1888

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ефимий Андреев

Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1891

Сын: Копылов Лаврентий Андреев

Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1892

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Копылов Андрей Никифоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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