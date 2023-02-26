Ефросиния Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти10.04.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
03.01.1836
Дочь: Ксения ст
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
24.12.1837
Дочь: Мелания Корнилова
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
17.01.1840
Дочь: Копылова Ксения Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
11.06.1842
Сын: Ануфрий (Корнеев)
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения мл
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
14.10.1844
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
03.02.1847
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
20.10.1848
Дочь: Параскева Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
27.10.1850
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Рождение ребёнка
26.01.1853
Дочь: Туркова Анна Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)
Смерть
10.04.1883