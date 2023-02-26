Ефросиния Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Петрова

Ефросиния Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

10.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Васса Григорьева

Рождение ребёнка
03.01.1836

Дочь: Ксения ст

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1837

Дочь: Мелания Корнилова

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Рождение ребёнка
17.01.1840

Дочь: Копылова Ксения Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1842

Сын: Ануфрий (Корнеев)

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения мл

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Рождение ребёнка
14.10.1844

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1847

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1848

Дочь: Параскева Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1850

Сын: Копылов Арсений Корнеев

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1853

Дочь: Туркова Анна Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.04.1883
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close