Пётр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти17.06.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Демид Петров
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
05.04.1825
Сын: Серапион (Сафроний) Петров
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
08.11.1830
Дочь: Коренная Матрона Петрова
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
01.08.1833
Сын: Исаак Петров
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
28.09.1837
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
28.06.1840
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Смерть
17.06.1848
Причина смерти: от холеры
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Васса Григорьева