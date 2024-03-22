Пётр Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Григорьев

Пётр Григорьев

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1799

Дата смерти

17.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Демид Петров

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1825

Сын: Серапион (Сафроний) Петров

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1830

Дочь: Коренная Матрона Петрова

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1833

Сын: Исаак Петров

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1837

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1840

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
17.06.1848
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close