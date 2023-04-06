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Параскева Петрова

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

18.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1844

Муж: Самсон (Семён) Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1846

Сын: Самсонов Сергей (Семёнов)

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1849

Сын: Леон Самсонов

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дария Самсонова

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Рождение ребёнка
01.08.1853

Сын: Самсонов Стефан Самсонов

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1856

Сын: Самсонов Василий Самсонов

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1859

Сын: Захарий Семёнов

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1861

Сын: Иван Самсонов

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Самсонов Захар Самсонов

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Феодосия Самсонова

Отец ребёнка: Самсон (Семён) Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.07.1892
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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