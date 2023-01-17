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Самсонов Захар Самсонов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

15.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: Самсон (Семён) Григорьев

Мать: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1888

Сын: Самсонов Григорий Захаров

Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вера Захарова

Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева

Рождение ребёнка
18.03.1891

Сын: Самсонов Сергей Захаров

Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1893

Дочь: Ксения Захарова

Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1894

Сын: Самсонов Николай Захаров

Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Самсонов Фёдор Захаров

Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.06.1897
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
03.07.1897

Дочь: Марфа Захарова

Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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