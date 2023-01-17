Самсонов Захар Самсонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1868
Дата смерти15.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: Самсон (Семён) Григорьев
Мать: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
28.01.1888
Сын: Самсонов Григорий Захаров
Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вера Захарова
Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева
Рождение ребёнка
18.03.1891
Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева
Рождение ребёнка
21.01.1893
Дочь: Ксения Захарова
Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева
Рождение ребёнка
06.05.1894
Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
17.02.1896
Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева
Смерть
15.06.1897
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
03.07.1897
Дочь: Марфа Захарова
Мать ребёнка: Самсонова Евдркия Васильева
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище