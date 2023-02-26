Самсон (Семён) Григорьев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Григорий Семёнов
Мать: Дария Семёнова
Бракосочетание
22.10.1844
Жена: Параскева Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1846
Сын: Самсонов Сергей (Семёнов)
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
19.02.1849
Сын: Леон Самсонов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дария Самсонова
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
01.08.1853
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
01.08.1856
Сын: Самсонов Василий Самсонов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
07.02.1859
Сын: Захарий Семёнов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
27.08.1861
Сын: Иван Самсонов
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
До 1868
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Феодосия Самсонова
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно