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Самсон (Семён) Григорьев

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Григорий Семёнов

Мать: Дария Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1844

Жена: Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1846

Сын: Самсонов Сергей (Семёнов)

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1849

Сын: Леон Самсонов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дария Самсонова

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Рождение ребёнка
01.08.1853

Сын: Самсонов Стефан Самсонов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1856

Сын: Самсонов Василий Самсонов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1859

Сын: Захарий Семёнов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1861

Сын: Иван Самсонов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Самсонов Захар Самсонов

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Феодосия Самсонова

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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