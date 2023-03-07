Захарий Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарий Семёнов

Захарий Семёнов

avatar

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1859

Отец: Самсон (Семён) Григорьев

Мать: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ксения Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close