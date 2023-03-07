Захарий Семёнов
Место рождения
Дата рождения07.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1859
Отец: Самсон (Семён) Григорьев
Мать: Параскева Петрова
Бракосочетание
30.01.1887
Жена: Евдокия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ксения Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно