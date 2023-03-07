Самсонов Сергей (Семёнов)
Место рождения
Дата рождения05.10.1846
Дата смерти28.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1846
Отец: Самсон (Семён) Григорьев
Мать: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
04.01.1872
Сын: Самсонов Иван ст.
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Самсонов Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
02.05.1875
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
05.08.1876
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
04.12.1877
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
14.01.1879
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
?.04.1881
Сын: Самсонов ?
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
04.12.1882
Дочь: Небылицына Варвара Сергеева
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
21.01.1885
Сын: Тимофей Сергеев
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
05.12.1887
Дочь: Губкина Анна Сергеева
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия (Богданова)
Смерть
28.07.1902
Причина смерти: от натуральной