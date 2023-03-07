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Самсонов Сергей (Семёнов)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.10.1846

Дата смерти

28.07.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1846

Отец: Самсон (Семён) Григорьев

Мать: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Самсонов Иван ст.

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Самсонов Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Рождение ребёнка
02.05.1875

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1876

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1877

Сын: Самсонов Николай Сергеев

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1879

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.04.1881

Сын: Самсонов ?

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Рождение ребёнка
04.12.1882

Дочь: Небылицына Варвара Сергеева

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Тимофей Сергеев

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1887

Дочь: Губкина Анна Сергеева

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Самсонов Иоанн Сергеев

Мать ребёнка: Ефимия (Богданова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия (Богданова)

Смерть
28.07.1902
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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