Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева
Место рождения
Дата рождения04.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1882
Отец: Самсонов Сергей (Семёнов)
Мать: Ефимия (Богданова)
Бракосочетание
09.02.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1900
Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
20.04.1902
Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: Наталия Андреева
Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
24.05.1909
Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
12.06.1911
Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Небылицын Василий Андреев
Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
24.10.1914
Сын: Небылицын Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов
Смерть
Неизвестно