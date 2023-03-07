Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНебылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

avatar

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1882

Отец: Самсонов Сергей (Семёнов)

Мать: Ефимия (Богданова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Небылицын Андрей Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1900

Сын: Небылицын Филипп Андреев

Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1902

Сын: Небылицын Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: Наталия Андреева

Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Небылицын Иван Андреев

Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Небылицын Пётр Андреев

Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Небылицын Василий Андреев

Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Небылицын Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Небылицын Андрей Ефимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close