Небылицын Андрей Ефимов
Место рождения
Дата рождения13.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879
Бракосочетание
09.02.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1900
Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
20.04.1902
Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: (Небылицына) Наталия Андреева
Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
24.05.1909
Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
12.06.1911
Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Небылицын Василий Андреев
Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
24.10.1914
Сын: Небылицын Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева
Смерть
Неизвестно