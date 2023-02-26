Небылицын Андрей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНебылицын Андрей Ефимов

Небылицын Андрей Ефимов

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879

Отец: Небылицын Ефим Трофимов

Мать: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1900

Сын: Небылицын Филипп Андреев

Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1902

Сын: Небылицын Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: (Небылицына) Наталия Андреева

Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Небылицын Иван Андреев

Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Небылицын Пётр Андреев

Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Небылицын Василий Андреев

Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Небылицын Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Небылицына (Самсонова) Варвара Сергеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.