Небылицын Ефим Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небылицын Ефим Трофимов

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1844

Дата смерти

15.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1844

Отец: Трофим (Ермолаев)

Мать: Анна Никифорова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1871

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1873

Сын: Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1877

Сын: Небылицын Никанор Ефимов

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Небылицын Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1882

Сын: Небылицын Василий Ефимов

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Небылицын Стефан Ефимов

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.03.1915
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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