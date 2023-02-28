Небылицын Ефим Трофимов
Место рождения
Дата рождения24.12.1844
Дата смерти15.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1844
Отец: Трофим (Ермолаев)
Мать: Анна Никифорова
Рождение ребёнка
01.12.1871
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
08.03.1873
Сын: Алексей Ефимов
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
01.11.1875
Дочь: Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
27.07.1877
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
13.10.1879
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
29.12.1882
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова
Рождение ребёнка
21.12.1884
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Филиппова
Смерть
15.03.1915
Причина смерти: от натуральной