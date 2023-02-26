Анна Никифорова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1818
Дата смерти01.05.1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Никифор Мартинов
Мать: не указана
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1835
Муж: Трофим (Ермолаев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1837
Дочь: Екатерина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
28.09.1840
Дочь: Устиния Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
14.12.1843
Сын: Павел Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
24.12.1844
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
23.08.1847
Дочь: Наталия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
17.09.1848
Сын: Константин Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
22.02.1852
Сын: Иоанн Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
20.01.1854
Сын: Максим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
13.06.1855
Дочь: Агрипина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
30.04.1858
Дочь: Пелагея Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Смерть
01.05.1858
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Пётр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)