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Анна Никифорова

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.05.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Никифор Мартинов

Мать: не указана

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1835

Муж: Трофим (Ермолаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1837

Дочь: Екатерина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1840

Дочь: Устиния Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1843

Сын: Павел Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1844

Сын: Небылицын Ефим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1847

Дочь: Наталия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1848

Сын: Константин Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1852

Сын: Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1854

Сын: Максим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1855

Дочь: Агрипина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1858

Дочь: Пелагея Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.05.1858
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Пётр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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