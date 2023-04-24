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Небылицын Стефан Ефимов

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1884

Отец: Небылицын Ефим Трофимов

Мать: Небылицына Анастасия Филиппова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Небылицына Анастасия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1911

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1915

Дочь: Дария Стефанова

Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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