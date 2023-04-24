Небылицын Стефан Ефимов
Место рождения
Дата рождения21.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1884
Бракосочетание
16.01.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1911
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
19.03.1915
Дочь: Дария Стефанова
Мать ребёнка: Небылицына Анастасия Иванова
Смерть
Неизвестно